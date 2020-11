Sebrae oferece serviços e vagas para capacitação e consultorias de negócios no Pará

Estão sendo ofertadas mais de 7 mil vagas. Objetivo é preparar os empreendedores para as vendas de Natal e Ano Novo.

O Sebrae no Pará oferece até o final de novembro serviços e vagas para capacitação e consultorias de negócios com descontos. O objetivo é preparar os empreendedores para as vendas de Natal e Ano Novo.

São ofertados cursos e consultorias sobre finanças, legislação, mercado, planejamento e minicursos via aplicativo de mensagem de celular para que os empreendedores possam adquirir conhecimento e melhorar seu negócio.

Estão sendo ofertadas mais de 7 mil vagas para empresas em todas as agências regionais onde o Sebrae atua no estado. Também serão ofertadas 187 turmas gratuitas de minicursos via whatsapp.

Serão três webnários com temas atuais:

Como identificar problemas no preço do seu negócio?

Vendas de fim de ano: Estratégia para bombar nas redes sociais

Como o PIX mudará a forma de vender na sua empresa

Foto: Sebrae

Por: G1 PA — Belém

