Sebrae Pará inscreve para webinário sobre Negócios de Impacto Social e Ambiental

Sebrae realiza evento gratuito na web para empreendedores — Foto: Divulgação

Faz parte de uma série de três eventos online que vai tratar do tema em novembro, todos pela internet.

Estão abertas as inscrições para o webinário Negócios de Impacto Social e Ambiental, evento online realizado pelo Sebrae no Pará, que ocorre nesta quinta-feira (5) com o objetivo de apresentar a temática para o público geral e demonstrar o modelo de negócio como oportunidade para os empreendedores.

O evento inicia às 19h, em plataforma fechada para os participantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Sebrae Pará.

O webinário vai contar com a presença de dois convidados que são referência na temática: Célia Cruz, do Instituto Cidadania Empresarial; e Guto Lacerda, da Universidade Federal do Pará (UFPA). O assunto principal do encontro será ‘O que é um negócio de impacto?”

Esse é o primeiro de uma série de três eventos online que será realizada pelo Sebrae em novembro, iniciando um trabalho que terá destaque em 2021, com o Projeto Negócios de Impacto Social e Ambiental, que fará parte do Programa Nacional Brasil + Inovador, realizado em nível nacional pela instituição.

Os próximos eventos serão nos dias 12 e 19 de novembro, sempre às 19h. As inscrições também são gratuitas e poderão ser feitas pelo portal do Sebrae no Pará.

Mais informações sobre o webinário podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800.

Por G1 Santarém — PA

