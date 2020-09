Sec. de Educação do PA diz que governo vai distribuir chips para estudantes acessarem aulas remotas

(Foto:Reprodução) – Reabertura das escolas foi autorizada nas redes estadual, municipais e particulares.

Na estadual, o governo decidiu retomar somente o 3º ano do ensino médio, à distância.

A secretária de Educação do Pará, Fátima Braga, disse, nesta segunda, que o governo estadual vai distribuir chips de celular para alunos do terceiro ano do ensino médio para o retorno gradual das atividades na rede estadual. As demais séries na rede estadual, incluindo ensino infantil, fundamental e médio, estão agora previstas para outubro, após definição de protocolos, segundo Braga.

O retorno foi autorizado para esta terça (1º) nas redes estadual, municipais e privadas, em decreto estadual publicado na noite da última quinta (27). Cada escola particular e cada prefeito municipal pode determinar como será a retomada, que não é obrigatória e cada aluno pode definir, com os familiares, se retornará às aulas presenciais ou opta pelo ensino remoto.

“Daqui a uns quinze dias, estaremos com chip que será adquirido pelo governo do Estado, disponibilizado a cada aluno do terceiro ano do ensino médio para que tenhamos acesso à internet para todos e possibilitar a este concluinte do ensino médio as disciplinas e a competitividade para a realização do Enem”, afirmou.

Ainda segundo a secretária, as regiões devem obedecer o que determina o decreto, que aponta as bandeiras da classificação de acordo com o nível de risco de contaminação pelo novo coronavírus. “Nas redes municipais, as aulas devem retornar a partir de uma decisão dos prefeitos, que deverão estudar cada município e, assim, determinar o retorno ou não”.

Braga disse, também, que a rede estadual já tem protocolo encaminhado ao Conselho Estadual de Educação, ao Ministério Público e ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp). “O protocolo segue todas as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), a todas as normas sanitárias para que possamos ter na escola um ambiente de segurança para que os alunos não corram nenhum tipo de risco”, afirmou.

Por: G1 PA — Belém

