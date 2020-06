Secretaria confirma mais uma morte por Coronavírus e número de casos em Novo Progresso chega a 189

A secretaria Municípal de Saúde divulgou nesta quarta-feira (10) , um novo óbito em decorrência da doença, no Municipio.

O numero de casos confirmados por Coronavírus (Covid-19), em Novo Progresso chega a 189, sendo registrados 2 óbitos em decorrência da doença, no Municipio. No boletim não consta o nome da idosa, a secretaria não divulga dados dos pacientes de Covid-19 (somente sexo e idade) em Novo Progresso.

Leia Também: Identificada a primeira vítima fatal de coronavírus em Novo Progresso

A segunda morte, mais recente envolveu uma residente de Novo Progresso (idosa, de 69 anos, com hipertensão). Conforme boletim da Secretaria de Saúde a idosa deu entrada no dia 06 de Junho no hospital, o primeiro teste rápido deu negativo, sendo que novo teste apresentou resultado positivo para Covid-19, foi causa do óbito.

Outra morte foi de morador de Jesuitas (PR), que estava internado no hospital do Municipio.

De acordo com o boletim atualmente são 173 estão em isolamento domiciliar e 142 estão recuperados. Há ainda 6 pacientes hospitalizados.

Confira o Boletim desta quarta-feira 10 de Junho de 2020.

