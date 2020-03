Secretaria confirma primeiro caso de Coronavírus em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nesta terça-feira, ainda não havia confirmação de casos do Covid-19 em Mato Grosso. A pasta divulgou que eram 32 casos, sendo 15 considerados suspeitos. Ainda informou que 7 foram descartados – destes, 3 casos apresentaram resultados positivo para Influenza B – e 10 foram excluídos por não preencherem critérios de definição. Redação Só Notícias (foto: Wheverton Barros/assessoria) 17/03/2020 21:09

O infectologista reforçou que é fundamental buscar reduzir a transmissão do vírus evitando aglomerações de pessoas e contatos com idosos e doentes crônicos. “As pessoas só devem sair de casa por necessidade”, destacou e complementou que é preciso diminuir a letalidade do coronavírus.

You May Also Like