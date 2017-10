Secretaria de Assistência Social entrega lençóis para o hospital Municipal

Na manhã desta terça-feira dia 03 aconteceu nas dependências da Secretaria de Assistência Social a entrega de lençóis produzido pelas aprendizes da oficina de corte e costura do CRAS ao Hospital Municipal. O Prefeito Macarrão e a Secretária de Assistência Social Michelly Meuchi fizeram a entrega à Secretária de Saúde Giliane de Oliveira. Esse tipo de atividade tem como objetivo ensinar um ofício para as participantes do projeto lhes dando assim uma nova possibilidade de renda e contribui também para que o hospital esteja sempre com a roupa de cama nova.



Fonte: Assessoria de imprensa da prefeitura de Novo Progresso.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

