Secretaria de Assistência Social promoverá o evento “Ação Mulher”

A Secretaria Municipal de Assistência de Novo Progresso, realizará um evento para as mulheres no dia 12 de Março a partir das 13:00 horas no Ginásio Municipal.

O evento “Ação Mulher” é uma homenagem a todas a mulheres do município que tem como dia comemorativo 08 de março “Dia Internacional da Mulher”.

A Programação é gratuita com:

• Atendimento na área da saúde;

• Atendimento na área da Beleza (corte de cabelo, sobrancelha e manicure);

• Assessoria jurídica;

• Sorteio de Brindes;

• Bingo;

• Chá da tarde.

