Secretaria de Assistência Social realiza a 2° Pedalada Contra a Exploração do Trabalho Infantil

A Prefeitura de Novo Progresso, através da Secretaria de Assistência Social, realizou nesta sexta-feira, 12 de outubro, a 2ª Pedalada Contra a Exploração do Trabalho Infantil.

Sucesso de público e de aceitação, o evento, organizado pela primeira dama Michelly Meuchi, contou com distribuição e brindes, brinquedos e presentes, tudo conseguido através de doações, no comércio local e com pessoas interessadas no bem estar social.

Durante todo o evento, que teve como objetivo conscientizar as pessoas sobre o risco da exploração do trabalho infantil, foi distribuído algodão-doce, cachorro-quente e refrigerante para as crianças comemorarem o seu dia.

A Pedalada foi um sucesso: dezenas e dezenas de ciclistas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, participaram da volta ao redor do Lago Municipal.

A fanfarra da escola João Carlos Batista também participou da festa levando alegria e emoção a todos os participantes, o Clube de Desbravadores ajudou na organização e o grupo do Projeto Tempo com Deus, movimento ecumênico cristão, fez uma apresentação musical gospel para todos os presentes.

Em suas palavras a primeira dama agradeceu a todos e reforçou a importância do tema:

-Quero agradecer toda equipe da Assistência Social que trabalhou com dedicação na organização deste evento, também às Secretarias de Educação e de Obras que muito colaboraram e contribuíram na realização desta festa do Dia das Crianças, aos doadores, aos apoiadores e colaboradores deste evento e principalmente ao prefeito Macarrão, por acreditar e apoiar nos projeto de combate a exploração do trabalho infantil no município. Muito Obrigada!

