Secretária de Educação do Estado é exonerada

Foi publicada na manhã desta terça-feira (4), no Diário Oficial do Estado do Pará, a exoneração da secretária de educação do estado do Pará, Leila Carvalho Freire. O decreto foi assinado na segunda-feira (3) pelo governador Helder Barbalho.

Junto a saída da titular, também foi assinada a exoneração da secretária adjunta de ensino, Ana Paula Fernandes Renato.

No lugar de Leila Carvalho Freire assume interinamente o chefe da Casa Civil do Estado, Parsifal de Jesus Pontes. Regina Lucia de Souza Pantoja será a secretária adjunta da Seduc.

Após futuras reuniões deverão ser anunciados os nomes efetivos dos novos titulares da Secretaria.

