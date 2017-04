Secretaria de Educação do Pará lança nova versão da plataforma digital de aprendizagem

De acordo com Rafael Herdy (em pé), coordenador do Seduc Digital 2.0, a Seduc trabalha com plataforma digital há dois anos. Somente em 2016, foram registrados 183,8 mil acessos.

Do desenho no papel ao objeto interativo na tela do computador. Assim foi a aula inaugural que marcou o início da plataforma Seduc Digital 2.0, na manhã desta segunda-feira, 17, na Escola Estadual Paulino de Brito. A aula foi ministrada pela professora de Biologia, Lorena Martins, que utilizou o recurso para apresentar os tipos de cromossomos, que puderam ser vistos através de lâminas.

Antes, como observou a professora, esse tipo de demonstração só era possível no papel. “Com o Seduc Digital 2.0 os alunos podem visualizar as lâminas da mesma maneira que o geneticista, através o microscópio. Isso é muito bom”, ressaltou. O objetivo da Secretaria de Estado de Educação é fazer que, a exemplo de Lorena, outros professores, além dos alunos, aproveitem o máximo de conhecimento que puderem extrair da plataforma, que apresenta pelo menos dois mil Objetos Digitais de Aprendizagem (Odas) a mais que a plataforma que estava sendo utilizada anteriormente.

De acordo com Rafael Herdy, coordenador do Seduc Digital 2.0, no total, estão disponibilizados 7 mil Odas, entre videoaulas, games, infográficos, mapas e outros recursos digitais escolhidos para que a aprendizagem ocorra de forma dinâmica e criativa, dentro e fora da sala de aula. Ainda segundo ele, a Seduc trabalha com plataforma digital há dois anos. Somente em 2016, foram registrados 183,8 mil acessos. Este ano, até o dia 14 passado, 25,5 mil usuários acessaram a plataforma.

O coordenador explicou que a Plataforma “Seduc Digital 2.0” é fácil de acessar, rápida e ilimitada. “A praticidade é significativa. O aluno pode acessar de casa ou na escola e até do celular. Pode ser usada 365 dias do ano. Nós ainda não estamos atendendo todas as disciplinas, mas ainda este ano pretendemos aumentar em mais 20%”.

Acesso

Para ter acesso ao Seduc Digital basta o professor se cadastrar no próprio site www.seducdigital.pa.gov.br. Segundo a gerente da Coordenação Técnica Aplicada à Educação (Ctae), Denise Mesquita, esta versão da plataforma é uma das ferramentas do Pacto pela Educação do Pará, programa que tem como meta principal aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para todos os níveis do ensino fundamental I e II e médio.

“A expectativa é que toda a rede pública estadual de ensino intensifique o uso da plataforma como suporte para suas práticas pedagógicas, através de ferramentas em sintonia com o novo perfil da sociedade contemporânea. Para isso contamos com a parceria da comunidade escolar, pois a simples introdução da tecnologia não muda a metodologia. Quem fará a diferença é professor e aluno na utilização no seu dia a dia”, destacou. O Ctae conta com 12 professores que atuam na formação de outros professores, alunos e gestores.

Aprovação

Os estudantes que participaram da aula inaugural de Biologia aprovaram a ferramenta. Williams Trindade, de 18 anos, aluno do 3º ano do Ensino Médio, disse que gostou do que viu e ouviu. “Eles simplificaram bastante as explicações de como entender a plataforma digital. Nós já tínhamos uma ferramenta digital da parte de Física, mas era isolada. Era uma forma boa de aprender física, mas em videoaula. Agora a Seduc vem apresentar esse recurso e fica melhor para estudarmos em casa mesmo, sem precisar pagar um reforço fora”. O estudante pretende fazer o Exame Nacional o Ensino Méio (Enem) para Fisioterapia.

A colega de turma, Maria Eduarda Silva, disse que achou interessante a ferramenta e mais proveitosa ao aluno. “É mais viável. Dá para nós completarmos o que a gente já vê na escola, com ótimos recursos visuais e didáticos”. A aluna também pretende se submeter ao Enem para concorrer a uma vaga no Curso e Comunicação Social na Universidade Federal do Pará (UFPa).

Tire sua dúvida

O que é a Seduc Digital | Pará?

Seduc Digital / Pará é uma plataforma gratuita de busca de recursos digitais de aprendizagem que reúne os melhores conteúdos da internet e fomenta a criação e o compartilhamento de conhecimento entre docentes, estudantes e gestores escolares. São mais de 6 mil games, vídeos, infográficos, animações e simuladores que podem ser utilizados por quem deseja aprender e ensinar utilizando a tecnologia.

Quem pode usar?

O professor que já utiliza a tecnologia em seu planejamento ou deseja incorporá-la encontra em Seduc Digital | Pará recursos digitais já selecionados na internet relacionados aos conteúdos escolares. Com isso, tem mais chances de atrair o interesse dos estudantes e diversificar suas aulas. Os recursos digitais da plataforma são um apoio para os estudos realizados com autonomia, respeitando o tempo, as dificuldades e as formas de aprender de cada aluno.

Como eu encontro recursos digitais na plataforma?

Você pode utilizar o campo de busca digitando uma palavra-chave no local indicado. Em seguida, clique sobre a lupa ou no Enter de seu teclado. Se preferir, utilize os filtros disponíveis nas três barras: etapa de ensino, componentes curriculares e tipo de mídia. Se quiser refinar ainda mais sua busca, escolha entre as opções dos filtros laterais.

