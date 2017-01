Secretaria de Meio Ambiente abre seleção para temporários no Pará

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) realiza nesta terça (3) e quarta-feira (4) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para profissionais de diversas áreas. A contratação é temporária e se dará no município de Belém e nas Unidades Regionais localizadas nos municípios de Altamira, Marabá, Paragominas, Santarém e Itaituba.

As vagas são para de Técnico em Gestão de Meio Ambiente (Serviço Social, Ciências Sociais, Pedagogia, Geografia, Geologia, Meteorologia, Agronomia, Engenharia ambiental, Engenharia química, Engenharia florestal, Engenharia sanitária, Engenharia civil, Médico veterinário); Técnico em Gestão Pública (Administração, Ciências Contábeis, Economia, Psicologia); e Técnico em Gestão Informática, com as renumerações de R$ 2.727,54. Já para as funções de assistente administrativo, assistente de informática e motorista, o salário é de R$ 980.

As informações sobre o processo seletivo foram divulgadas nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial do Estado. As inscrições estarão abertas somente nesses dois dias e deverão ser efetuadas exclusivamente pelo site da Semas.

