Secretaria de Meio Ambiente atende em Novo endereço

A Secretaria do Meio Ambiente (SEMMA) já atende a população progressense em novo endereço. A sede está localizada na Rua Planalto, 621, Jardim Planalto. O atendimento é realizado pessoalmente de segunda a sexta-feira, das 7 hs às 13 hs, em breve será divulgado os telefones para contato e Disk Denúncia.

O objetivo da mudança foi de, principalmente nesta época de crise econômica no país e nos municípios, apesar de ainda ser um prédio locado, mais foi reduzido o valor da locação em 60% e além de ser um local de fácil acesso, beneficiando os munícipes que necessitam se dirigir pessoalmente ao órgão municipal. As novas instalações também atende as necessidades da secretaria no espaço físico e para o bom atendimento ao público.

A SEMMA tem como função uma das mais nobres: Proteger o sistema natural e promover o controle da qualidade ambiental no município. Para isso, servidores públicos atuam nas frentes: Educação Ambiental, Gestão Ambiental, Licenciamento, Controle e Fiscalização Ambiental. Cada uma delas oferece inúmeras ações, projetos e programas.

Novo Progresso tem uma UC (Unidade de Conservação) criada pelo município no ano de 2010, o Parque Municipal está localizado na Rua Industrial, Setor Industrial II, com aproximadamente 89.400,00 m2. Segundo o secretário Juliano Simionato, já nesse primeiro semestre será elaborado um projeto de revitalização do parque aonde atenderá o que realmente dispões na PL de criação que é de proteger e preservar amostra dos ecossistemas, assegurarem a preservação de seus recursos naturais e proporcionar oportunidade controlada para uso público com educação e pesquisa científica.

