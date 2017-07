Secretária de Meio Ambiente investiga mortandade de peixes no rio Santa Julia

Outra situação relatada que está acontecendo no rio Santa Julia ao lado da ponte na BR-163 é a quantidade de sujeira (latas, sacolas plásticas, garrafas pet) e a ossada de gado jogadas no rio.

Segundo informações coletada na SEMMA-NP foram encontrados mais de 50 exemplares mortos. Os peixes já estavam inchados e exalando mau cheiro. Os técnicos e fiscais vão percorreu o leito do rio Santa Julia para verificar alguma anormalidade e fazer a coleta da água em vários pontos do rio.

Na manhã de sexta feira (21/07), após receber a denúncia, a analista Ambiental (Bióloga) e fiscais da SEMMA-NP estiveram no rio verificando in locu, aonde se depararam coma vários peixes mortos das espécies, piau, mandubé, mandi, cara, etc…

You May Also Like