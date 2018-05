Secretaria de Saúde confirma mais duas mortes por H1N1 no DF

Com a confirmação destes casos, sobe para três o número de óbitos em decorrência do vírus Influenza A (H1N1) neste ano.

A Secretaria de Saúde comunicou duas novas mortes pelo vírus Influenza A (H1N1) em boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (18/5). Segunda a pasta, as vítimas são uma criança e uma idosa “com comorbidades” — ou seja, que sofria de mais de uma enfermidade de forma simultânea, como diabetes, asma ou outras condições clínicas especiais. Com a confirmação destes casos, sobe para três o número de óbitos em decorrência da doença neste ano.

A primeira morte por H1N1 havia sido registrada em março. A vítima era um homem de 54 anos, que tinha doença hematológica e estava internado no Hospital Regional de Ceilândia. Ele morreu no dia 30 daquele mês, mas a infecção pelo vírus só foi confirmada em 10 de abril.

Ao todo, a Secretaria identificou 40 casos neste ano. Em 2017, a pasta não confirmou ocorrências da doença. No ano retrasado, foram registrados 133 episódios e 17 mortes.

Campanha de vacinação

A estimativa da Secretaria de Saúde é vacinar 706.988 pessoas contra a H1N1 em 2018. Até o momento, 526.330 moradores do DF se imunizaram. O número representa 74,44% da meta estabelecida.

Em 2018 a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza no DF começou em 23 de abril e se estenderá até 1º de junho.

Confira os grupos prioritários da vacina:

Gestantes

Puérperas (até 45 dias após o parto)

Pessoas com 60 anos ou mais

Trabalhadores de saúde

Comorbidades (pacientes com mais de uma doença)

Indígenas

População privada de liberdade e funcionários do Sistema Prisional

Professores

Como evitar a transmissão da gripe:

Frequente lavagem e higienização das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter os ambientes bem ventilados;

Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

Evitar sair de casa no período de transmissão da doença;

Evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados);

Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

Fonte: CORREIO BRAZILIENSE

