Secretária de Saúde corrige caso e diz que vítima do coronavírus não é de Novo Progresso

A Sespa informa que há 487 ( dois em Novo Progresso) casos confirmados de Covid-19 no Pará, 1.407 casos descartados, 244 casos em análise.

Com Boletim atualizado às 23h29 no site da Sespa,confirma mais de 100 casos de covid-19 só nesta quarta-feira (15).

Caso de Novo Progresso

A relação que apontou mais um caso em Novo Progresso causou espanto, segundo a Secretaria de Saúde Rosangela Mello, afirmou não proceder a informação, “este caso não é de Novo Progresso”,disse.

Segundo a SESPA uma mulher de 26 anos estaria com a doença (Covid-19) em Novo Progresso.

Em Nota via WhatsApp a Secretaria de Saúde de Novo Progresso explicou o caso;

Em nota a Secretaria de saúde do município de Novo Progresso afirma que somente teve um caso , não existe casos em analise e que 14 casos foram monitorados e descartados e segue com 9 casos em monitoramento domiciliar e não existe óbito.

Este caso de Covid-19 foi divulgado como Novo Progresso , pelo motivo da mulher não ter atualizado o cartão do SUS, ela esta em Belterra e não reside mais em Novo Progresso.

Veja os casos atualizados no estado do Pará.

Mais de 100 casos de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, foram confirmados nesta quarta-feira (15) em todo o Pará. Às 23h29, a Sespa divulgou o boletim do dia. Ao todo foram 103 novos casos, totalizando 487.

O número de vítima fatais permaneceu igual ao registrado na terça-feira (14): 21 mortes.

A Secretaria de Saúde confirmou ainda a existência de 244 casos em análise, 33 a mais do que os registrados na terça-feira e o descarte de 1.407 casos.

A Sespa informa que há 487 casos confirmados de Covid-19 no Pará, 1.407 casos descartados, 244 casos em análise e 21 óbitos. A atualização ocorreu às 22h30 de 15.04.2020. pic.twitter.com/M9bbpgXnlw — Sespa Pará (@SespaPara) April 16, 2020

A maioria dos casos foi registrado na capital paraense, mas também aparecem na lista municípios que, até então, não tinham registros da doença, como por exemplo Curralinho e Cachoeira do Arari, ambos localizados no Arquipélago do Marajó e Vigia, no nordeste paraense.

A capital Belém, com 326 casos confirmados após realização de exames, é a cidade com mais doentes, seguida por Ananindeua, na região metropolitana, com 46 casos, Santarém com 20 e Parauapebas com 15.

Confirmamos mais 103 casos de Covid-19. Agora são 487 casos confirmados no Pará. pic.twitter.com/e8sflhTcIr — Sespa Pará (@SespaPara) April 16, 2020

