Secretaria de Saúde vai preencher 337 oportunidades, com salários de R$ 6.327

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) divulgou a abertura do concurso público que visa o preenchimento de 337 vagas (67 reservadas para candidatos com deficiência) na carreira médica do seu Quadro de Pessoal. O certame será executado sob responsabilidade do Instituto AOCP.

As oportunidades são para as especialidades de medicina intensiva/adulto, neonatologia, pediatria e anestesiologia, profissionais que receberão remuneração inicial bruta de R$ 6.327, em jornadas de 20 horas semanais.

INSCRIÇÕES

Os interessados poderão efetuar as inscrições no período de 14 de novembro a 10 de dezembro, através do site do Instituto AOCP. A taxa de inscrição é de R$ 245.

O concurso constará de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, composta de 50 questões nos temas de: língua portuguesa, legislação aplicada aos servidores do governo do Distrito Federal e realidade étnica, Sistema Único de Saúde e conhecimentos específicos. Essa prova está prevista o dia 21 de janeiro de 2018.

O certame terá validade de 2 anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

