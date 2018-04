Secretaria de Segurança Pública confirma 20 mortes em complexo penitenciário -Agente prisional entre os mortos

Um agente prisional está entre os mortos e outros quatro foram atingidos e recebem atendimento

(Foto Reprodução) – Uma tentativa de resgate de presos do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará (CRPP3), no Complexo de Santa Izabel, no início da tarde desta terça-feira (10), resultou na morte de pelo menos 20 pessoas, sendo 19 detentos e um agente prisional, segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe). A equipe de reportagem do Portal ORM está no local.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) confirmou as mortes, que ocorreram durante uma tentativa de fuga em massa de presos.

Agentes prisionais foram feitos reféns e pelo menos um deles foi baleado e levado para atendimento.

A ação contou com apoio de um grupo externo fortemente armado. De acordo com informações preliminares, os presos também tinham armas dentro do presídio. Na tentativa de resgate foram utilizados explosivos contra um dos muros do solário do Pavilhão C. Neste momento, ocorreu intensa troca de tiros entre a equipe que efetuava a tentativa de resgate em apoio externo, parte dos custodiados e a equipe do Batalhão Penitenciário.

IDENTIFICAÇÃO

A identificação e contagem, que está sendo realizada neste momento, poderá identificar quantos eram custodiados do sistema penal e quantos pertenciam ao grupo criminoso que tentou realizar o resgate.

Segundo a Segup, com a troca de tiros, foi confirmada a morte de um agente penitenciário, que tem a identidade preservada em sigilo até que a família seja oficialmente comunicada. Outros quatro agentes de segurança também ficaram feridos, sendo um em estado grave e recebendo atendimento em hospital na Região Metropolitana de Belém.

O delegado Rodrigo Leão, diretor da Seccional de Santa Izabel do Pará, está com equipe policial acompanhando a situação, além de duas equipes da Divisão de Homicídios e uma da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Também já foram apreendidas armas que estavam com o bando que tentou invadir a casa penal, sendo dois Fuzis, três Pistolas e dois revólveres.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por: Portal ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...