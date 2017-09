Secretaria de Segurança realiza operação contra as milícias que atuam no Pará

Agentes estão nas ruas de Belém desde as primeiras horas desta terça-feira, 5. São cumpridos 25 mandados de prisão contra policiais civis e militares.

A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), em parceria com a Polícia Federal, realiza na manhã desta terça-feira (5) uma operação contra as milícias que atuam no estado. Agentes de segurança pública estão nas ruas de Belém desde as primeiras horas do dia para cumprir 25 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão.

De acordo com a Segup, dos 25 mandados de prisão, 14 são para policiais militares e 11 para policiais civis. Os suspeitos presos estão sendo apresentados na Delegacia Geral.

Os mandados de busca e apreensão são destinados a veículos e celulares, que devem passar por perícia da Polícia Federal. A Segup acredita que os milicianos utilizavam aplicativos de mensagens para combinar as ações do grupo criminoso, como as chacinas que aconteceram na Grande Belém no primeiro semestre: foram quatro este ano, deixando 45 vítimas.

