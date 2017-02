Secretaria do Meio Ambiente disponibiliza WhatsApp para denúncia

Número (93) 98122-3620 está disponível para os usuários do WhatsApp a partir desta quinta-feira (23) em Novo Progresso.



Mensagens enviadas serão mantidas em sigilo.

A Secretaria disponibilizou também dois números para atendimento no celular.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Novo Progresso – SEMMA-NP, informa que disponibilizou o número do Disque Denúncia em Novo Progresso.

A partir de agora, as chamadas devem ser feitas para o telefone: (93) 98122-3620-(Tim) e (93) 98411-0536 (Claro).

Esses números também servem para atendimento ao público nas questões de atendimento interno da secretaria.

O Disque Denúncia e WhatsApp, é uma inovação da SEMMA-NP e está à disposição para denúncias de crimes ou agressões ao meio ambiente.

Pelo telefone, cabe ao informante citar com clareza qual o tipo de crime que está ocorrendo, exemplo: cativeiro de animais, desmatamento, poluição, caça, acidente com produtos químicos, degradação de área, maus tratos de animais, queimada, contra servidores, irregularidades administrativas, pesca predatória, entre outros. No WhatsApp o usuário pode enviar texto, fotos com a localização da infração.

São indispensáveis dados precisos sobre a localização para o registro da denúncia. A insuficiência de informações, na maioria das vezes, impossibilita ou retarda o atendimento.

O Disque Denúncia, segundo a SEMMA-NP, atua de segunda a sexta-feira em horário de funcionamento do poder público municipal das 07h00mn às 13h00mn horas. Porém, a secretaria está definindo diretrizes para fazer atendimentos nos sete dias da semana com novo horário de atendimento.

