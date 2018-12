Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebe Habilitação para a Análise do CAR

A SEMMA-NP recebeu em 28 de novembro de 2018, em Belém/PA, a Habilitação para realizar a análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR, na ocasião a referida habilitação foi conferida a Novo Progresso e mais 09 (nove) municípios que participaram de um programa piloto da SEMAS/PA.

Após a Analista Ambiental da SEMMA-NP participar da qualificação técnica para análise e validação do CAR, ocorrida no mês de novembro em Belém/PA, o município de Novo Progresso encontrava-se apto para realizar a validação do CAR. Desse modo, o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. Juliano César Simionato, recebeu do Secretário de Meio Ambiente do Estado do Pará, Sr. Thales Belo, e do diretor da DIORED, Sr. Renato Chaves, a Habilitação do município de Novo Progresso para fazer a análise de CAR.

Para o Secretário da SEMMA-NP, Sr. Juliano Cesar Simionato, a disponibilização desta ferramenta para o município de Novo Progresso trará um avanço muito grande na gestão ambiental municipal e na regularização ambiental das propriedades rurais, o que é de extrema importância para uma também regularização fundiária.

