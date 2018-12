Secretaria oferta vagas de nível médio e superior no Pará

(Foto: Divulgação/SEASTER)

A Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Estado do Pará (SEASTER) segue com as inscrições abertas para o concurso publico com a finalidade de contratar nove profissionais para o preenchimento de vagas de níveis médio e superior. O processo seletivo da SEASTER-PA será administrado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

As oportunidades são para os cargos de enfermeiro, assistente social, psicólogo e técnico de enfermagem. Os candidatos aprovados no certame receberão salários que variam entre R$ 1.065,11 e R$ 3.345,14, além de cumprir uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Os interessados nas vagas podem efetuar suas inscrições através do site oficial da organizadora IADES até as 23h59min do dia 20 de dezembro de 2018. O valor da taxa de inscrição é de: R$ 45 para o nível superior e de R$ 36,00 para o nível médio.

A seleção será constituída de três etapas, sendo elas: prova objetiva (para todos os cargos); prova discursiva (para todos os cargos) e por fim a avaliação de títulos (exclusivamente para os cargos de nível superior).

As avaliações objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 17 de fevereiro de 2019. O horário e local das provas será divulgado posteriormente no site da organizadora. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período ou a critério da secretaria.

