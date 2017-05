Secretária usa da tribuna da Câmara Municipal e pede justiça contra violência a mulher em Novo Progresso

Em sessão ordinária realizada na Câmara de Vereadores de Novo Progresso, na noite desta terça-feira (30), as secretárias (mulheres) do atual Governo Municipal, participaram da sessão e no uso da tribuna pedem punição ao comerciante que as agrediu verbalmente nas redes sociais.

A Secretaria de Indústria e Comércio Gisela Brigman foi à indicada por elas para usar a tribuna, Gisela relatou como foi agressão e pediu apoio as mulheres, população e aos vereadores para que ajudem as mulheres progressenses, porque ele não só ofendeu a dignidade e a honra de uma pessoa pública, mas das mães de famílias das mulheres de Novo Progresso, disse Gisela.

O Comerciante Odilson Ribeiro proprietário da “OUROMAQ” gravou áudio que foi divulgado nas redes sociais (WhatsApp) chamando as secretárias de PROSTITUTAS. São cinco pastas na atual gestão Municipal ocupadas por Mulheres.

Veja as Secretárias e suas respectivas pastas:

Secretaria de Promoção Social: Michelly Meuchi

Secretaria de Indústria e Comercio: Gisela Brigmann

Secretaria de Administração: Tatiane Sousa

Secretaria de Finanças: Cristiane

Secretaria de Educação: Juliana Bertol

A Primeira Dama e Secretária de Promoção Social Michelly Meuchi, disse estar abalada e apreensiva, “nunca andei com segurança agora me sinto insegura”, relatou.

As cinco secretárias estão movendo ação via Judicial para reparos de danos.

