Secretário de Agricultura “Giovanni Queiroz ” visitará os municípios da região sudoeste do Pará

Sedap discute políticas públicas para o setor rural nos municípios

O titular da Sedap, Giovanni Queiroz (Foto), considera a pesquisa fundamental para o planejamento das ações do Estado na produção rural

A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) vai iniciar uma rodada de reuniões técnicas nos municípios para levantar as demandas específicas do setor rural de cada região e definir políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura, aquicultura, pecuária e da pesca a partir das necessidades apontadas pelos produtores.

Em Novo Progresso será no domingo dia 22 de Outubro às 10h00mn na Câmara Municipal.

As reuniões vão começar por cidades das regiões do baixo amazonas e do sudoeste paraense. As duas primeiras estão marcadas para esta quinta-feira, 19, em Santarém, pela manhã, e em Belterra, pela parte da tarde. Os encontros vão contar com a presença do titular da Sedap, Giovanni Queiroz, e do secretário adjunto, Afif Jawabri, além de diretores da Secretaria e de técnicos da Emater. A ideia é reunir vereadores, representantes das prefeituras, de cooperativas e associações, de sindicatos de produtores e de trabalhadores rurais, para discutir ações.

Na sexta-feira, logo no começo da manhã, às 8h30, ainda em Santarém, a equipe da Sedap vai aproveitar para visitar a II Feira da Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar do Oeste do Pará, organizada em parceria entre a Emater, Sedap e prefeituras municipais. Durante a visita serão assinados termos de cooperação e entregues equipamentos agrícolas.

Nesta primeira rodada de reuniões também estão programados encontros nas cidades de Mojuí dos Campos, Itaituba, Trairão, Novo Progresso e no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira.

O secretário Giovanni Queiroz vai aproveitar os encontros para também conversar com os produtores rurais sobre a importância de aderirem às vantagens oferecidas pela Lei 13.340 para quitação e negociação de financiamentos contratados com recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Norte (FNO) até 31 de dezembro de 2011. “A inadimplência dos produtores rurais hoje é um entrave para a contratação de novas operações de crédito e as condições oferecidas para a renegociação são excelentes”, afirma o secretário.

A lei 13.340 oferece aos produtores rurais a possibilidade de quitar o financiamento com um desconto de até 85% no valor total da operação ou renegociar o principal com juros baixos – entre 0,5% e 3,5% – e ainda três anos de carência e dez anos para pagamento do valor negociado. O prazo para a concessão de benefícios se encerra no dia 29 de dezembro.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...