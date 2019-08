Secretário de Educação de Altamira aparece em foto com criança portando uma lata de cerveja

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Altamira é um dos municípios paraenses com maior arrecadação. Somente da Norte Energia, concessionária da Usina de Belo Monte, o município recebeu no mês de julho R$ 12.2 milhões, referentes ao uso de recursos hídricos. Outros R$ 24, 1 milhões foram repassados pelo tesouro nacional para a gestão municipal.

O transporte escolar tem sido motivo de várias denúncias ao Ministério Público, que investiga a situação em Altamira. Os pais contam que desde o início deste ano de 2019, já houve inúmeros problemas com os veículos irregulares, que transportam crianças e adolescentes em caminhões, sentados em bancos de madeira, sem nenhuma segurança e com condições mecânicas muito precárias.

Situação absurda ocorreu em junho, segundo informaram alguns pais. Eles enviaram um vídeo ao Portal Roma News, em que um caminhão pau de arara, que transportava as crianças para escola, tombou em uma estrada de barro extremamente precária numa localidade rural chamada Travessão do Picadão.

Na semana passada, pais e mães de estudantes da Escola Municipal Altair Maedegan, localizada na zona rural de Altamira, ocuparam o colégio, reclamando da situação do transporte escolar, que além de ser velho e inadequado ao transporte de crianças e adolescentes, eles acusaram de ser irregular e não cobrir todas as localidades para buscar os estudantes para a escola, como mostra o vídeo abaixo.

Além do secretário de Educação, também participaram da festa e aparecem na foto, divulgada pelas redes sociais, Denise Aguiar, chefe de gabinete do prefeito Domingos Juvenil (MDB) e que é pré-candidata à prefeita também pelo MDB; e a vereadora de Altamira, Irenilde Zadil.

O secretário fez uma festa em homenagem aos pais da comunidade Princesa do Xingu, regiãodo Assurini, onde distribuiu brindes, churrasco e bebida, gratuitamente para a população local. Na hora da entrega dos brindes, as imagens mostram uma menina, aprentando uns 8 anos, com a lata de cerveja, sendo levada à boca. publicidade

You May Also Like