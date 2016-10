Secretário de Meio Ambiente de Altamira é morto a tiros.

Foto: WhatsApp / ORM News -O secretário de Meio Ambiente de Altamira, Luís Alberto Araújo, 54 anos, foi morto no início da noite desta quinta-feira (13), no município de Altamira, sudoeste paraense. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi alvejada dentro do carro, ele estava com a esposa e filhos.

O secretário estava chegando à residência quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta vermelha. O carona da moto efetuou pelo menos sete disparos, no sentindo frontal do carro, em direção a vítima.

Antes de fugir, a dupla ainda abriu a porta do carro e atirou mais vezes contra o secretário, que não teve chances de defesa. Atingido principalmente na cabeça, ele morreu ainda dentro do veículo e os criminosos fugiram em direção a Brasil Novo. A companheira da vítima e duas crianças não ficaram feridas. Equipes da Polícia Militar fazem buscas pelos suspeitos na cidade.

