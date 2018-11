Secretário de Meio Ambiente participa de reunião do FOPESMMA

Foi realizada na tarde de segunda-feira (26/11) no auditório do IDEFLOR em Belém/PA, reunião entre os secretários municipais de Meio Ambiente do estado do Pará, onde o secretário municipal de Meio Ambiente Sr. Juliano Simionato se fez presente.

Estavam presentes os secretários dos municípios de Novo Progresso, Santa Luzia, Óbidos, Capanema, Maracanã, Bragança, Trairão, Tomé-Açu, Medicilândia, Vigia, Santa Bárbara, Àgua Azul, São Felix do Xingu e Tailândia.

Foi debatido entre os secretários a gestão ambiental dos municípios e os desafios e metas para o ano de 2019.

O presidente do FOPESMMA Sr. Jose Oscar Peixoto, informou aos secretários presentes que participou de uma reunião com o secretário de Segurança Pública e o Comandante da Policia Militar do estado do Pará, onde trataram da segurança dos fiscais ambientais, que desenvolvem as operações de fiscalização em campo, o qual colocaram tanto a Policia Civil como a Policia Militar a disposição das secretarias municipais, quando for necessário a participação das policias nas operações de fiscalização.

Está reunião foi à última do ano de 2018, a próxima será agendada para o primeiro quadrimestre de 2019, onde será escolhido os novos diretores regionais do Fórum de Secretários Municipais do Estado do Pará.

Fonte: ASCOM-SEMMA-NP – Fotos: FOPESMMA

