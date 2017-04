Secretário de segurança do Pará está em Altamira no Pará

Alta cúpula da segurança pública do Pará reúne com vereadores em Altamira durante a manhã desta terça (11), a reunião acontece na Câmara de vereadores na Rua 1 de Janeiro, as autoridades estão debatendo os principais problemas da cidade, levantando pontos importantes para o município, os vereadores cobram mais atuação e contingente de policiais civil e militares para a região Xingu.

O Secretário Jeannot Jansen ouvi as indagações dos políticos e esclarece dúvidas acerca da atuação das forças de segurança no oeste do Pará, e na região de Altamira.

Os detalhes logo mais na edição da Tarde do Xingu230.

Fonte: Plantão 24hrs News.

