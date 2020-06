Secretário Especial de Saúde Indígena visita região do Xingu, onde Covid-19 avança entre aldeias indígenas no PA

Os dados do Dsei apontam que das 81 aldeias da região, 14 já registram casos de coronavírus.(Foto:Reprodução)

O titular da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), em Brasília, Robson Santos da Silva, visitou a região do Xingu, no sudoeste do Pará, para definir estratégias de enfrentamento à pandemia de coronavírus que avança pelas aldeias.

Além de fazer a testagem de casos suspeitos, deve ser feito reforço das equipes de saúde e equipamentos para a Casa de Saúde Indígena de Altamira, onde os casos são tratados. Entre as medidas, estão a criação de uma ala de isolamento com 32 leitos e contratação imediata de profissionais de saúde.

O secretário Robson da Silva também anunciou o envio de equipamentos, como respiradores portáteis para reforçar a estrutura de atendimento.

De acordo com o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) de Altamira, 89 casos foram confirmados para Covid-19 entre os indígenas, entre eles 16 estão recuperados e 6 ainda estão em isolamento.

Os dados do Dsei apontam que das 81 aldeias da região, 14 já registram casos de coronavírus.

Uma das comunidades que mais preocupa as autoridades e é monitorada por equipes de saúde é a aldeia Iriri, dos indígenas da etnia Arara, localizada na Terra Indígena Cachoeira do Seca. A área é de difícil acesso, onde 65 indígenas testaram positivo para o novo coronavírus. Na região, vivem 128 indígenas.

De acordo com a Federação dos Povos Indígenas do Pará, a pandemia já afetou comunidades em todas as regiões do estado, inclusive com a morte de importantes lideranças.

O apoiador técnicos de saúde e representante da federação, Ubirajara Sompré, disse que a preocupação é garantir o suporte na rede pública de saúde como os leitos de UTI para os casos graves na capital, em Marabá, Santarém e também Altamira.

Por G1 PA — Belém

12/06/2020 19h26

