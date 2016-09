Secretário flagrado desviando óleo diesel de garagem de prefeitura

Caminhão flagrado transportando combustível da Prefeitura (Foto O Impacto)-No município de Placas, situado às margens da BR 163, o processo eleitoral está bem inóspito. De acordo com a denúncia de um Vereador da cidade, a máquina pública está sendo utilizada para angariar votos para o atual prefeito Leonir Gauchão, que busca a reeleição.

Segundo o vereador Chico José (PSC), o titular da Secretaria Municipal de Obras, João Maria, está desviando combustível para ser utilizado na campanha do prefeito Leonir Gauchão. De acordo com ele, o Secretário já estava com cerca de 4 mil litros de óleo diesel para distribuir no interior do Município.

A DENÚNCIA: “Leonir Gauchão é Candidato à reeleição. Em quase 4 Anos de mandato deixou as vicinais destruídas,mesmo recebendo milhares de litros de diesel da Norte Energia e agora quer usar o combustível para fazer campanha de última hora. Sem falar que as máquinas da Prefeitura estão todas sucateadas, salários estão reduzidos a pó e atrasados em várias secretarias. Na saúde várias pessoas morreram durante o seu mandato, pois ele simplesmente não fretou aeronave para prestar o socorro imediato. Foi um Prefeito que não mandou no seu governo. Deixou tudo nas mãos dos outros. O PSC não compactua com essas falcatruas desse Governo que maltrata o povo,por isso vai denunciar sempre essas irregularidades”, declarou o vereador Chico José.

Na ocasião o parlamentar acionou a Polícia para dar o flagrante. Também formulou denúncia no Ministério Público Eleitoral.

Fonte: RG 15/O Impacto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...