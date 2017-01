Secretários municipais de saúde se reúnem em Belém

Secretários de saúde dos 144 municípios paraenses participaram de seminário na capital onde debateram sobre a saúde pública no Estado e no Brasil

Terminou nesta quarta-feira, 25, o Seminário para Acolhimento dos Novos Gestores do SUS no Pará, que aconteceu no hotel Princesa Louçã, em Belém, e reuniu os secretários de saúde dos 144 municípios paraenses. Realizado pelo Colegiado de Secretários Municipais de Saúde (Cosems-PA) com apoio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o evento teve como foco a discussão em torno dos indicadores por região de saúde, consórcios públicos, políticas de vigilância, entre outros temas essenciais para suplantar a diversidade de demandas do SUS nas cidades de origem, por meio de mesas redondas e painéis.

A mesa de abertura explanou sobre a conjuntura atual da saúde no Pará e no Brasil e contou com a participação do presidente do Colegiado Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Junqueira. O secretário estadual de Saúde, Vitor Mateus e o presidente do Cosems-PA, Charles Tocantins, elogiaram a presença dos gestores que deixaram seus municípios em busca de aprimoramento, mediante palestras e informações prestadas por profissionais do Estado. Cerca de 200 pessoas ocupavam o auditório do hotel.

“Com a nossa união faço uma aposta muito forte, mesmo nessa realidade difícil sob o cenário que está constituído, acredito num futuro promissor, pois não nos furta a condição de ser criativos, e o gestor possui essa condição de ser criativo”, disse o secretário Estadual de Saúde, Vitor Mateus. O secretário também falou sobre a construção da Agenda da Saúde, colocada de forma viável, com questões importantes para resolver os problemas da saúde do Estado, incluindo a condição nacional.

Segundo o secretário ainda há muitos desafios a serem superados. Ele destacou a importância da união da gestão de forma geral para a condução dos resultados positivos. Como exemplo, ele citou as parcerias, mesmo sabendo das diferenças de demandas em relação às condições. “Devemos criar mecanismos para resolver os problemas e priorizar o bem-estar dos cidadãos que mais precisam de saúde. Assim fortaleceremos o Sistema Único de Saúde com o nosso trabalho”, apontou.

“Esse é o primeiro acolhimento que estamos realizando aos secretários de Saúde do Pará. Vamos aproximar os novos gestores da Secretaria de Saúde do Estado e mostrar as principais políticas públicas para a área de saúde”, disse Charles Tocantins.

