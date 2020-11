Secult divulga primeira lista de contemplados pelo auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc

Mais de 760 fazedores e fazedoras de cultura do Pará foram validados e irão receber R$ 3 mil, equivalentes a cinco meses de benefícios.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) publicou nesta quinta-feira (12), no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site leialdirblanc.pa.gov.br, a lista com o primeiro lote de homologados para receberem o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc (Inciso I), proporcional a R$ 2,8 milhões, destinados a pessoas físicas.

Mais de 760 fazedores e fazedoras de cultura do Pará foram validados no cruzamento de dados realizado pela Dataprev e homologados pela Secult, e irão receber R$ 3 mil, equivalentes a cinco meses de benefícios.

Cerca de 23% desse total são mulheres chefes de família monoparental, as quais receberão o dobro do valor, totalizando R$ 6 mil. O pagamento já foi solicitado ao Banco do Brasil e a estimativa é que seja efetuado em até 72h. Os candidatos validados pelo DataPrev, mas ainda não homologados pela Secult, serão orientados a entrar em contato com o suporte da plataforma Mapa Cultural, para sanar suas pendências e serem devidamente homologados.

