Sede da Funai em Altamira, no PA, é inaugurada com oito anos de atraso

A construção da unidade é uma das condicionantes da Usina de Belo Monte, instalada no estado.(Foto:Reprodução)

Sede da Funai é inaugurada em Altamira, no Pará, com oito anos de atraso

A sede da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Altamira, no sudoeste do Pará, foi inaugurada nesta terça-feira (13), com oito anos de atraso.

A cerimônia de inauguração teve presença de representantes da presidência do órgão e lideranças dos povos indígenas da região do Xingu. A construção da unidade é uma das condicionantes da Usina de Belo Monte, instalada no estado, e deveria ser entregue em 2010.

Um comitê formado por indígenas e servidores deve fazer a gestão compartilhada das comunidades. A Funai Altamira atende mais de quatro mil indígenas de nove etnias da região.

