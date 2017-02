Seduc abre matrículas para escolas de tempo integral no Pará

Alunos matriculados deverão estudar em turno de 7h30 até 17h.

Serão ofertadas cinco mil vagas para 21 escolas nesta modalidade.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está com matrículas abertas para os alunos interessados em estudar nas escolas de tempo integral disponíveis na rede pública do Pará.

Nessas unidades, os estudantes deverão cumprir, diariamente, o turno que se inicia às 7h30 e se encerra às 17h, com atividades que têm como foco a melhoria do rendimento e aproveitamento do tempo escolar.

De acordo com a Seduc, as matrículas seguem abertas até o início das aulas, previsto para 31 de março, nas 21 escolas que ofertam essa modalidade.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

