Seduc abre o período de pré-matrícula para a rede pública de ensino do Pará 2019

São ofertadas 200 mil novas vagas. Pré-matrícula pode ser feita até 11 de janeiro pelo site ou telefone.

Está aberto a partir desta terça-feira (18) até o dia 11 de janeiro de 2019 o período de pré-matrícula para a rede pública estadual de ensino do Pará, referente ao ano letivo de 2019. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), são ofertadas 200 mil novas vagas para estudantes nos 144 municípios do Pará.

Os interessados podem fazer a pré-matrícula pelo site da Seduc, que estará disponível 24 horas, ou pelo telefone 0800-2800078, que atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h. As aulas devem começar no dia 11 de março.

Veja o calendário de matrícula 2019:

18/12/2018 a 11/01/2019: Pré-matrícula

14/01 a 08/02/2019: Período de confirmação das novas matrículas

14 a 21/01/2019: Confirmação de novos alunos com deficiência

22 a 29/01/2019: Confirmação de matrícula de novos alunos dos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental – 09 anos; das turmas multisseriadas anos iniciais do Ensino Fundamental I – 09 anos; da 1ª a 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental, Saberes da Terra – Fundamental, Some Fundamental, Mundiar Fundamental, Educação Infantil Indígena – Creche e Pré-Escola, Educação Indígena Ensino Fundamental I e II – 09 anos, e 1ª à 4ª etapa da EJA Fundamental Indígena.

30/01 a 08/02/2019: Confirmação de matrícula dos alunos novos do Ensino Médio Regular (1º ao 3º ano); 1ª e 2ª etapas da EJA Médio, SEI, Some Médio, Ensino Médio EJA Campo, Mundiar Médio, Educação Indígena Ensino Médio.

14/01 a 22/02/2019: Rematrícula dos alunos da rede e processos de transferência interna.

Documentação

Para efetivação da matrícula, o aluno deverá levar comprovante de escolaridade original e guia de transferência ou histórico escolar. Também serão validadas declaração de transferência com validade de 30 dias, certidão de nascimento, CPF e RG do responsável pelo aluno menor de idade.

Para alunos do ensino médio e alunos maiores de 18 anos, de qualquer etapa de ensino, são necessários, ainda, comprovante de residência com CEP, duas fotos 3×4 e documento de identificação com foto do responsável pela matrícula. Todos os documentos devem ser originais e acompanhados de cópias.

Rede estadual

A rede estadual é formada por 940 escolas, que atendem 635 mil alunos. De acordo com a Seduc, dentre as escolas mais procuradas por estudantes de ensino médio em Belém estão “Ulysses Guimarães”, “Pedro Amazonas Pedroso” e “José Alves Maia”. No ensino fundamental, a preferência é pelas escolas Fernando Guillobel, 15 de Outubro e Nossa Senhora de Fátima I.

