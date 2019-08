Seduc certifica cerca de mil estudantes no primeiro semestre de 2019

[Foto: Divulgação / Seduc]-O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e das Escolas de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA), atendeu mais de duas mil pessoas e diplomou cerca de mil estudantes no 1º semestre de 2019. As EETEPA’s atendem mais de 21 mil estudantes, distribuídos nos Cursos Técnicos, nas seguintes formas de oferta: Ensino Médio Integrado à Educação profissional (EMI), Ensino Médio Integrado à Educação Profissional de Jovens e Adultos (PROEJA), Concomitante e Subsequente (Pós Médio).

Atualmente, no Estado existem 30 EETEPA’s em funcionamento, divididas em 16 municípios (Belém, Castanhal, Paragominas, Cametá, Tailândia, Santarém, Rio Caeté, Monte Alegre, Oriximiná, Curuçá, Santa Izabel do Pará, Vigia, Itaituba, Salvaterra, Ananindeua e Marituba). São ofertados mais de 200 cursos técnicos em diversas áreas profissionalizantes com o objetivo de ofertar aos estudantes uma opção de aprendizagem que os coloquem mais rapidamente no mercado de trabalho. Além da capacitação, a Seduc possui 230 acordos com empresas para acesso a estágios.

Em 2019, cinco escolas foram integradas à rede EETEPA: EEEFMT Presidente Costa e Silva, EEEFM Visconde de Souza Franco, e EEEM Vilhena Alves, em Belém, EEEMT Profa Ana Teles, em Benevides, e EEEFMT Presidente Tancredo de Almeida Neves, em Ananindeua. Ainda em 2019, sete novas escolas serão entregues em novos municípios (Breves, Santana do Araguaia, Xinguara, Tucuruí, Novo Progresso, Barcarena e Parauapebas). Cada escola terá capacidade para 1.440 alunos, gerando 10.080 novas vagas.

Cursos aliam conhecimento e oportunidade de emprego

[Foto: Divulgação / Seduc]

O estudante Ruan Lennon da Silva Amorim, 18 anos, cursa o ensino técnico em Manutenção e Suporte em Informática, na Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada no município de Marituba. A instituição oferece laboratórios didáticos para a área estudada, possibilitando um melhor aproveitamento nos conhecimentos adquiridos em sala de aula.

O aluno ingressou no colégio pela oferta do curso técnico e pela vontade de entrar logo no mercado de trabalho. “Escolhi o curso porque tem engajamento com a tecnologia, área que está crescendo muito ultimamente”, declarou.

Ruan também falou das diversas áreas abordadas no curso, como redes, arquitetura do computador, informática, configuração de rede e cabos. Para o futuro tecnólogo, essas áreas possibilitam o aluno a ter uma visão ampla no âmbito da tecnologia e mais oportunidades no mercado de trabalho.

