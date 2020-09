Seduc diz que apenas alunos do terceiro ano do Ensino Médio voltarão, remotamente, esta terça

Prioridade da rede estadual é a preparação remota para provas em janeiro e fevereiro (Foto:Marco Santos / Agência Pará)

Rede pública estadual diz que prioridade é o Enem e que ainda ‘está organizando retorno seguro’

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou na manhã desta segunda-feira (31) que apenas os alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual retornam com as atividades escolares, e remotamente, a partir desta terça (1º). Segundo diz a Seduc, o objetivo é garantir competitividade aos alunos que serão submetidos às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2021, em janeiro e fevereiro.

As provas do Enem seguem marcadas para janeiro de 2021. Dia 17 é o 1º dia da aplicação do Enem impresso; e dia 24 é o 2º dia da aplicação do Enem impresso. Para o dia 31 de janeiro está agendado o 1º dia da aplicação do Enem Digital. No dia 7 de fevereiro será a aplicação do 2º dia de exames do Enem Digital.

Também estão agedadas para 24 de fevereiro a reaplicação do Enem PPL, dirigido a estudantes de unidades prisionais e socioeducativas. O 2º dia da reaplicação do Enem PPL está marcado para dia 25 de fevereiro.

Sobre o retorno das atividades presenciais nas unidades de ensino, a Seduc diz que “está organizando um retorno seguro, obedecendo todos os protocolos sanitários recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS)”.

Por:Dilson Pimentel

