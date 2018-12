Seduc inicia matrícula de alunos para cursos técnicos de nível médio

(Foto: Divulgação)-A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) inicia nesta quinta-feira (27) a matrícula de alunos para cursos técnicos de Nível Médio. A secretaria dispõe de 1.840 vagas no Ensino Médio Integrado para jovens com idade até 17 anos e 120 no Proeja para quem tem a partir de 18 anos.

Para se matricular é necessário possuir o ensino fundamental completo. A Seduc também abre processo seletivo para novos alunos na modalidades Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Subsequente (Pós-Médio), que ofertam 1.260 e 2,8 mil vagas, respectivamente.

As inscrições devem ser feitas no site da Seduc, a partir desta quinta-feira (27) e ficará disponível até o dia 31 de janeiro de 2019 de acordo com a oferta de cursos de cada escola.

(DOL Concursos)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...