Seduc prevê retorno das aulas presenciais na rede pública a partir do dia 5 de outubro

Escolas no Pará estão autorizadas a reabrir a partir desta terça, 1º. — Foto: Reprodução / Agência Pará

De acordo com a secretária de educação Elieth Braga, retomada deve começar com os alunos do terceiro ano do ensino médio.

A secretária de Educação do Pará, Elieth Braga, confirmou ao G1 que a retomada das aulas presenciais na rede pública estadual está prevista para ocorrer a partir dia 5 de outubro. A previsão valerá apenas para estudantes do 3º ano do ensino médio. O governo, no entanto, ainda não divulgou oficialmente a nova data.

“Nós teremos o retorno gradual de alunos, cumpriremos a questão do afastamento, nós colocaremos nas salas ambientes seguros, será feito toda a desinfecção das áreas escolares, inclusive respeitando todos aqueles servidores que são grupos de risco”, informou a secretária.

No entanto, a secretária não deu previsão para retorno presencial das outras séries do ensino médio, fundamental e infantil.

Segundo ela, protocolo de retomada foi discutido com o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do estado (Sintepp). Após o retorno das aulas, a secretaria deverá realizar uma nova avaliação para determinar a data de retomada das demais turmas.

Já o Sintepp e o Ministério Público Federal (MPF) cobram condições de segurança para o retorno às aulas.

Entenda o caso

As aulas presenciais em escolas particulares e municipais no Pará estão autorizada desde o dia 1° de setembro. A determinação ocorreu depois que representantes de escolas particulares protestaram pela retomada.

No Pará, são 2.113.296 estudantes matriculados na rede básica de ensino, sendo 314.177 no infantil; 1.439.788 no fundamental; e 359.331 no ensino médio, de acordo com dados do Censo Escolar de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar da liberação das aulas presenciais, o governo do Pará ainda não decretou o retorno das atividades nas escolas públicas. Apenas estudantes do 3º ano do ensino médio tinham aulas on-line de conteúdo preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Por G1 PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...