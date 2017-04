Seduc realizará concurso público para professor .

Foto: Rai Pontes/Ascom Seduc – Mais de duas mil vagas serão abertas para o ensino de 12 disciplinas. Concurso será realizado no próximo semestre.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) anunciou que realizará concurso para contratação de professores no segundo semestre deste ano. Mais de duas mil vagas serão abertas para 12 disciplinas. O anúncio foi feito ontem pela secretária de Estado de Educação, Ana Cláudia Hage, durante evento no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), dentro do projeto “Sexta da Integração”, que contribui para esclarecimentos de assuntos estruturais da gestão pública, como é o caso da educação.

Segundo a titular da Seduc, o grande desafio é a oferta de um ensino com qualidade que atenda um universo de quase 650 mil estudantes em 966 escolas, distribuídas nos 144 municípios do estado. Dentro dessa meta, a Secretaria vai abrir concurso no segundo semestre deste ano para a contratação de professores. O edital que vai definir a empresa responsável por aplicar o certame já foi publicado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead).

Iniciativas – Ana Cláudia Hage fez um balanço das ações desenvolvidas pela Seduc, norteadas pelo Pacto pela Educação do Pará – programa que abriga um conjunto de empreendimentos e iniciativas coordenados pelo governo do Estado com a parceria de instituições privadas, prefeituras municipais, entidades de classe e empresas.

Ela informou que a rede pública estadual passará a contar com 25 escolas de tempo integral. Antes, a Seduc administrava apenas quatro escolas de Ensino Médio nesse formato e 10 do Ensino Fundamental, agora são 15 e 10 nas duas modalidades, respectivamente. A Seduc investe no ensino profissionalizante atendendo 33 mil estudantes em 22 escolas. Até 2018, a Secretaria de Educação pretende inaugurar mais nove escolas desse tipo. Atualmente, estão em curso 485 obras, das quais 86 financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

