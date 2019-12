Seduc tem 190 mil vagas para novos alunos. Saiba como matricular seu filho!

O período de pré-matrícula é de 23 de dezembro desse ano a 12 de janeiro de 2020 (Foto: Reprodução / Agência Pará)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vai iniciar a pré-matrícula das escolas estaduais no dia 23 de dezembro. O prazo segue até 12 de janeiro de 2020 e é exclusiva para alunos novos que ainda não fazem parte da rede estadual. Em 2019 a Seduc preencheu cerca de 150 mil novas vagas. Em 2020, a expectativa é receber entre 180 a 190 mil novos alunos. Atualmente, a rede estadual é composta por 893 escolas com, aproximadamente, 580 mil estudantes.

A pré-matrícula poderá ser realizada através do site da Seduc, ou através da Central de Atendimento (0800-28-00-078), das 8h às 18h, de segunda a sexta). Após o encerramento da fase de pré-matrícula a Seduc fará a etapa de confirmação da matrícula. “A confirmação se dará a partir do comparecimento na Escola em que o aluno optou na pré-matrícula, no dia e hora definidos, portando toda a documentação necessária”, explica a coordenadora da matrícula da Seduc, Suely Domont.

Os documentos necessários para a confirmação são: original e cópia da certidão de nascimento, da certidão do registo civil ou do RG, cópia do CPF e do comprovante de residência atual, duas fotos 3×4 recente, carteira de vacinação, se o aluno for criança ou jovem e cartão de vacina, se for adulto, além do original da ressalva ou do histórico escolar.

Para os alunos que já são da rede a Seduc esclarece que todos serão rematriculados após o resultado final do ano letivo de 2019, que se encerra em 03 de janeiro. A rematrícula se dará com a anuência dos pais, responsáveis ou do próprio aluno adulto. Caso o aluno queira ser transferido para outra Escola, deverá procurar a secretaria da sua Escola para fazer a referida solicitação

