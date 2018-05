Sefa apreende 12 mil peças de vestuário irregular em Marabá

Mercadoria estava sendo conduzida em ônibus de turismo

(Foto: Ascom Sefa) – Equipes de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam uma carga com 12.111 peças de vestuário. A apreensão foi feita por servidores da Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito Carajás, localizada no KM-09 da rodovia BR-230 (Transamazônica), em Marabá, no sudeste do Pará.

A mercadoria estava sendo conduzida em ônibus de turismo, cujo motorista não obedeceu ao aviso de parada obrigatória na unidade fazendária, e foi perseguido e reconduzido ao posto fiscal. Durante a conferência da carga, os fiscais verificaram que não havia documentos fiscais e nem pagamento do ICMS (Imposto Sobre Mercadorias e Serviços).

A fiscalização começou no último dia 09 e a conferência das mercadorias e dos procedimentos fiscais só foi concluída na madrugada desta quinta-feira (10).

Foram lavrados 14 Termos de Apreensão e Depósito (TAD), totalizando R$ 53.432,26. Segundo o condutor do veículo, as mercadorias foram adquiridas nos estados de Goiás e Piauí, e seriam revendidas em cidades do sul e sudeste do Pará.

Os termos foram feitos individualmente para os responsáveis pelas mercadorias. A Sefa informou que a maioria dos valores devidos foi recolhida, o que permitiu liberar mais da metade das mercadorias.

