Sefa apreende 13,5 mil latas de cerveja escondidas sob carga

O produto foi liberado depois que a multa de R$ 25,5 mil reais foi paga.

A Coordenação de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, apreendeu 13,5 mil latas de cerveja escondidas sob uma carga de calcário. O condutor da carreta, que vinha de Fortaleza, Ceará,, apresentou documento fiscal referente ao mineral para a fiscalização. Os fiscais resolveram retirar a lona que cobria a mercadoria para conferir a carga, e embaixo do calcário foram descobertas as bebidas, transportadas sem documentário fiscal.

Foi lavrado auto de infração no valor de R$ 25,5 mil referente à cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), mais multa. “Já descobrimos bebidas escondidas em cargas de hortifruti, e agora localizamos esse material embaixo de minério. São tentativas de burlar o Fisco, principalmente em se tratando de bebidas, pelo alto valor tributário”, disse o coordenador da unidade no Gurupi, Amadeu Fadul. A carga foi liberada após o pagamento do imposto.

A Sefa tem oito unidades de controle de mercadorias em trânsito. Duas delas funcionam na capital: a Coordenação de Belém, responsável pela gerência das ações de trânsito, e a Coordenação de Portos e Aeroportos, que atua com o comércio exterior. A coordenação do Itinga está localizada na Rodovia BR-010, em Dom Elizeu, e a do Araguaia, na Rodovia PA-447, em Conceição do Araguaia.

As outras unidades de controle de mercadorias em trânsito são a Coordenação Base Candiru, em Óbidos; Serra do Cachimbo, na Rodovia BR-163, em Novo Progresso; Gurupi, na Rodovia BR-316, em Cachoeira do Piriá; e Carajás, na Rodovia Transamazônica, em Marabá.

