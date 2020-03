Sefa apreende 190 mil latas de cerveja em Dom Eliseu

(Foto:Reprodução/Ascom Sefa) – Mercadoria estava sem documento fiscal e saiu de Imperatriz no Maranhão com destino ao Pará

Servidores da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam, no sábado (7), na unidade de coordenação de mercadorias em trânsito do Itinga, na BR 010, em Dom Eliseu, 190 mil latas de cerveja sem documento fiscal. De acordo com o motorista que transportava as mercadorias, a cerveja saiu de Imperatriz no Maranhão e tinha como destino a cidade de Belém.

O fiscal de receitas estaduais Virgílio Gomes, coordenador da unidade do Itinga, informou que a mercadoria irregular foi flagrada durante inspeção de rotina. “Como estava desacobertada de documento fiscal hábil, o veículo foi conduzido ao Posto Fiscal, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, para contagem do produto. Este apoio foi fundamental para a realização do trabalho”, detalhou.

O valor da cerveja é estimado em R$ 389 mil. Foram lavrados dois termos de apreensão no valor total de R$210 mil, referente a imposto mais multa. A mercadoria está retida a espera do pagamento dos tributos.

