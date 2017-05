Sefa apreende 30m³ de madeira na rodovia Transamazônica

(Foto: Divulgação / Sefa) – A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu 38 metros cúbicos de madeira, neste final de semana, de acordo com dados divulgados neste domingo (8). A carga foi apreendida em dois termos diferentes, sem a devida documentação fiscal, na rodovia Transamazônica, em Marabá, sudeste do Pará. As cargas são avaliadas no valor de R$ 6.940,15.

A apreensão é resultado da operação “Divisa Segura”, realizada pela Sefa com o apoio da Polícia Militar, em oito unidades de fronteira do Estado. O objetivo é coibir a sonegação de impostos e as ações criminosas. A fiscalização aborda veículos nas rodovias e rios do Estado. São mais de 200 servidores mobilizados para a ação e 60 policiais militares.

A ação intensifica a fiscalização sobre mercadorias em trânsito e também faz a verificação de veículos roubados.

Unidades

A Sefa tem oito unidades de controle de mercadorias em trânsito. Duas funcionam na capital: a Coordenação de Belém, responsável pela gerência das ações de trânsito e a Coordenação de Portos e Aeroportos. Confira os locais de atendimento da Sefa no Pará:

A coordenação do Itinga, na rodovia BR-010, Km 1481, em Dom Eliseu, na fronteira com o Maranhão.

A coordenação do Araguaia fica na Rodovia Pa 447, Km 15.

A Coordenação Base Candiru fica no Porto de Óbidos.

A Coordenação de Serra do Cachimbo fica na rodovia BR-163, Km 785, em Novo Progresso.

A Coordenação do Gurupi fica na BR-316, Km 280, em Cachoeira do Piriá.

A Cecomt Carajás, na Rodovia Transamazônica, Km 9, em Marabá e Coordenação do Itinga em Dom Eliseu.

