Sefa apreende carga de cerveja com 150 mil latas e 4 mil garrafas de bebidas de Empresa Fantasma em Novo Progresso

(Foto:Sefa/Ascom)-Carga com mais de 150 mil latas e 4 mil garrafas de bebidas é apreendida em Novo Progresso

De acordo com a nota fiscal a mercadoria vale R$246,7 mil. Foi lavrado um Termo de Apreensão e depósito no valor de R$ 390 mil, referente a ICMS mais multa.

Uma carga transportada por uma carreta que conduzia 151.800 latas e 4.032 garrafas de cerveja com nota fiscal inidônea foi apreendida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa), na unidade de controle de mercadorias em trânsito situada na Serra do Cachimbo, município de Novo Progresso, fronteira com o Mato Grosso, carreta conduzindo 151.800 latas e 4.032 garrafas de cerveja com nota fiscal inidônea. O balanço da ação foi divulgado nesta quarta-feira (3).

A mercadoria tinha indícios de ser desviada do local da entrega informado na nota fiscal para e ficar no Pará, com isso deixando de arrecadar o imposto estadual. A bebida era oriunda de São Paulo e o documento fiscal informava como destino empresa localizada no Amazonas, mas a fiscalização desconfiou de que seria uma firma fantasma, o que foi comprovado através de fiscalização in loco pela Secretaria da Fazenda do Amazonas , que foi acionada pela Sefa e informou que no local indicado na nota fiscal havia somente uma casa de madeira.

