Sefa apreende carregamento de latas de cerveja em Novo Progresso, no PA

Auditores e fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam na quarta-feira (7) um caminhão carregado com 6.960 latas de cerveja em Novo Progresso, no sudeste do estado. A carga estava sendo transportada de forma camuflada e sem documento fiscal.

As bebidas estavam escondidas em meio a uma carga de milho que saiu de Mato Grosso com destino a Novo Progresso. De acordo com o Coordenador da Unidade Fazendária de Serra do Cachimbo, Evandro Eguchi, durante a verificação da documentação houve uma suspeita sobre a mercadoria transportada. Durante a análise do produto foi descoberta a bebida.

O caminhoneiro foi multado e ainda recebe um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) dos fiscais da Sefa. A mercadoria está retida e espera o pagamento.

