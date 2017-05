Sefa apreende duas balsas com madeira irregular no rio Pará

Carga equivalente a 40 campos de futebol era transportada sem nota fiscal e guia florestal. Madeira será entregue à Semas nesta quinta-feira, 4.

Equipes da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefa) e das Polícias Civil e Militar apreenderam duas balsas com madeira irregular no rio Pará, próximo a Barcarena, no nordeste do Pará, na noite da última quarta-feira (3), durante as ações da Operação Tétis.

A balsa transportava 1.200 metros cúbicos de madeira, volume que corresponde a 40 campos de futebol, e vinha do município de Portel, na ilha do Marajó, sem nota fiscal e sem guia florestal.

A carga está sendo trazida para Belém nesta quinta-feira (4) para ser entregue à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

