Sefa apreende mais de 10 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal no sudeste do Pará

A mercadoria cujo valor foi estimado em R$85 mil, foi encontrada em um caminhão escondida atrás de produtos hortifrutigranjeiros.

A Secretaria da Fazenda (Sefa) realizou a apreensão de mais de 10 mil garrafas de bebidas alcoólicas, que viajavam sem a emissão da nota fiscal durante uma operação de fiscalização no km 09 da rodovia Transamazônica, em Marabá, sudeste do Pará. A mercadoria cujo valor foi estimado em R$85 mil, foi encontrada em um caminhão escondida atrás de produtos hortifrutigranjeiros oriundos do estado de Goiás.

Segundo a Sefa, no total foram apreendidas 6.048 garrafas de cerveja do tipo long neck; 2.688 garrafas de vodka com limão e 1.728 garrafas de whisky. Dois Termos de Apreensão e Depósito no valor total de R$45,700 mil foram emitidos referente ao ICMS mais multa. O pagamento do tributo foi realizado ainda no domingo e as mercadorias foram liberadas.

Foto: Reprodução/Sefa

Por: Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...