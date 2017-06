Sefa apreende mais de 130 mil latas de cerveja escondidas em caminhão no sudeste do Pará

Operação A Secretaria da Fazenda realiza uma operação de fiscalização no sul do Estado, entre os municípios de Xinguara, Redenção e Conceição do Araguaia, desde a última sexta-feira (2). Agentes visitam estabelecimentos comerciais e fiscalizam mercadorias em trânsito. Um grupo de 18 auditores foi deslocado de Belém para a região.

De acordo com a Sefa, a mercadoria vinha da Bahia com destino a Parauapebas. O transportador apresentou nota fiscal avulsa apenas da cebola.

