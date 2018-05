Sefa apreende mais de 136 mil latas de cerveja em Marabá

Servidores da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa), lotados na coordenação de mercadorias em trânsito de Carajás, em Marabá, sudeste paraense, apreenderam, no dia 21, uma carreta com 136.416 latas de cervejas de 269 ml. O motorista condutor do veículo que transportava a carga tentou enganar a fiscalização, apresentando um documento fiscal com 700 fardos de arroz. Ao realizar a verificação física da carga foi detectado que se tratava de outro tipo de produto.

O transportador se negou a informar a origem da mercadoria. Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito, TAD, no montante de R$ 160.834, 46, relativo à cobrança do imposto estadual, ICMS, mais multa.

A mercadoria encontra-se no pátio da Unidade Fazendária, aguardando o pagamento do tributo.

Unidades

A Secretaria tem oito unidades de controle de mercadorias em trânsito. Duas delas funcionam na capital: a Coordenação de Belém, responsável pela gerência das ações de trânsito; a Coordenação de Portos e Aeroportos, que controla o comércio exterior.

A coordenação do Itinga está localizada na Rodovia BR 010, Km 1.481, em Dom Elizeu; a coordenação de Araguaia, na Rodovia PA 447- Km 15, em Conceição do Araguaia. As outras unidades de controle de mercadorias em trânsito são a Coordenação Base Candiru, em Óbidos; Coordenação de Serra do Cachimbo, na Rodovia BR 163, Km 785, em Novo Progresso; Coordenação do Gurupi, na Rodovia BR-316, Km 280, em Nova Esperança do Piriá; e Coordenação de Carajás, na Rodovia Transamazônica, Km 9, em Marabá.

